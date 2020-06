Migrante rimpatriato sbarca nuovamente a Lampedusa: arrestato

Arrestato dalla polizia di Stato un tunisino destinatario di decreto di respingimento emesso dal questore di Agrigento, con divieto di reingresso nel territorio italiano per 3 anni dall’allontanamento. Personale della Squadra mobile ha accertato che il rimpatrio aveva avuto luogo nel 2019 attraverso la frontiera aerea di Palermo, ma aveva fatto rientro a Lampedusa nelle giornate scorse.

Il migrante, come disposto dal pm di turno presso la procura di Agrigento, in attesa del giudizio direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza per migranti in quarantena ad Agrigento.

