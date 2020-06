Lotta al Covid a Palma di Montechiaro: Castellino firma una nuova ordinanza

«Sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restanochiuse. Disposta la chiusura al pubblico, dalle ore 14 alle 6 del giorno successivo, per domeniche e festivi dei supermercati e degli ipermercati».

Questo il contenuto del provvedimento siglato dal sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Durante la riunione in Prefettura sono state stabilite delle linee guida in modo tale da coniugare la libertà di

circolazione e di svago con il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Nell'Agrigento, Palma è stata una delle realtà più colpite, con un totale di 9 contagiati, di cui un deceduto.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

