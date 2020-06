Porto Empedocle, stop alla spiaggia per cani: revocata l'autorizzazione

A Porto Empedocle non ci sarà più la spiaggia per cani. Lo ha deciso la Capitaneria di porto in accordo con il Comune che ha revocato l'autorizzazione. Non esistono più infatti le condizioni per permettere l'accesso in sicurezza all'arenile.

Lo spazio di 80 metri quadrati era stato inaugurato cinque anni fa. Il Comune ha iniziato la rimozione di tutte le recinzioni ormai vetuste e, poiché in metallo, anche pericolose.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

