Guardia di Finanza, il bilancio per l'anniversario: scoperti 49 evasori nell'Agrigentino

Quarantanove evasori, 127 lavoratori in nero, sigilli per oltre 400 mila euro alle mafie. E poi 17 denunciati alla Procura per corruzione, danni erariali per oltre 13 milioni di euro e 15 le persone deferite.

Anche la Guardia di finanza del comando provinciale di Agrigento, alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa, ha festeggiato il suo 246° anniversario della fondazione. Ed è stato, come da tradizione, tempo di bilanci.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE