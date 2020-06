"Fuitina" fatale a Raffadali, condanna a 2 anni e 8 mesi

Conosce una tredicenne in chat e iniziano a frequentarsi, finendo per organizzare una "fuitina" a Raffadali. Protagonista un 28enne maliano che proprio a Raffadali poteva contare sull’appoggio di un gruppo di connazionali per ritenersi marito e moglie.

Per il cittadino del Mali di ventottoanni, Bamissa Traore , dopo oltre un anno di carcere con l’accusa di atti sessuali con minorenne e sottrazione di minore alla patria potestà, è stata decisa la condanna. Il giudice gli ha inflitto due anni e otto mesi di reclusione, riconoscendogli le attenuanti generiche.

