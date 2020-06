A Favara netturbini senza paga da due mesi, Favara (M5S): "Intervenga il governo regionale"

Netturbini in sciopero da 5 giorni è città invasa da rifiuti. Succede a Favara, dove gli operatori ecologici sono in agitazione per la mancata erogazione degli stipendi, in ritardo da due mesi.

La questione è stata sollevata oggi all'Ars, in coda alla seduta di oggi a sala d'Ercole, dal deputato Giovanni Di Caro, che ha chiesto l'intervento del governo regionale.

“Il governo – ha detto il deputato - deve mettere fine a un circolo vizioso che alla fine finiscono per pagare i dipendenti, e, in ultima analisi, i cittadini che si trovano le strade invase dai rifiuti. Succede infatti che i Comuni non possono o non vogliono pagare le ditte che svolgono il servizio di raccolta, queste a loro volta loro non pagano gli operatori ecologici e questi entrano in sciopero con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti”.

