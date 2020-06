Coronavirus, test sierologico positivo per un vigile urbano in servizio ad Agrigento

Risultato positivo il test sierologico per il Covid per un vigile urbano in servizio al Comune di Agrigento. Lo screening è stato condotto condotto dall’Asp. Si attende, per le prossime ore, il risultato del tampone rinofaringeo a cui è stato immediatamente sottoposto il vigile.

Lo rende noto il Comune di Agrigento, sottolineando in una nota che l'agente si trova in isolamento. La situazione è sotto controllo. Questi esami hanno lo scopo di monitorare la diffusione del virus e di prevenire ogni possibilità di contagio.

Sospesi fino a domani i servizi interni della polizia locale, ad eccezione del servizio CRO e del servizio protocollo, in attesta dell'esito del tampone. Inoltre, è stata stabilita la sospensione del ricevimento del pubblico. Non saranno utilizzate le auto a servizio dell’infortunistica stradale. Disposta anche la sanificazione straordinaria dei locali e degli automezzi.

Il servizio di pattuglia nelle turnazioni esterne prestabilite da ordine di servizio sarà reso soltanto con personale che ha eseguito il test sierologico con esito negativo. Il personale del Settore con servizio non in presenza, sempre fino a domani compreso, presterà servizio in modalità di lavoro agile.

