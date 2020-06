Sea Watch, positivo al coronavirus un migrante sbarcato a Porto Empedocle

Un migrante originario del Camerun sbarcato a Porto Empedocle dalla Sea Watch è risultato positivo al coronavirus. L'uomo è stato ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Inizialmente era stato trasferito, nella notte tra sabato e domenica, come un caso sospetto di tubercolosi. Sottoposto al tampone per coronavirus l’esame ha dato esito positivo. A confermarlo il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Un altro migrante sarebbe stato ricoverato ed è in attesa dell’esito del tampone.

