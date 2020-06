Sciacca, collisione in mare tra due motopesca: a giudizio i comandanti

La collisione tra due motopesca, uno della flotta di Sciacca e un altro di quella di Porto Empedocle, avvenuta il 26 giugno 2019, l’inchiesta aperta dall’Ufficio circondariale marittimo di Sciacca per chiarire le cause di quanto accaduto a circa 12 miglia al largo del porto della città termale, che ha causato danni ai natanti per alcune decine di migliaia di euro con i componenti dell’equipaggio per fortuna illesi, e adesso le decisioni della procura. Citazione a giudizio per i comandanti dei due motopesca con udienza fissata dinanzi al giudice monocratico del Tribunale per il 12 marzo 2021.

