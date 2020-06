Incendi ad Agrigento e Sciacca, indagini sulle cause

Fiamme nel week end ad Agrigento e Sciacca. Nel primo caso il rogo è divampato davanti ad un fast food di viale dei Giardini a San Leone. L'incendio ha avuto origine da due panchine all'esterno del locale, rimasto danneggiato sulla facciata. La polizia indaga sull'origine del rogo per chiarire se si tratti di matrice dolosa o accidentale.

A Sciacca gli incendi sono divampati in località balneari. Uno in contrada Lumia accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Lo stesso è accaduto in contrada San Calogero. Il terzo rogo si è verificato a Capo San Marco dove sono andate a fuoco alcune sterpaglie. Anche in questi casi si indaga sulle cause.

