Acqua inquinata a Licata. Secondo i rilievi dell'Asp sono stati riscontrati infatti parametri non conformi in ingresso al serbatoio Safarello, e nei punti rete di via Don Minzoni 37, via Carnevale 89 e via Gela (palazzo Betulle).

Il sindaco ha dunque emesso un'ordinanza (la n.62 del 20/06/2020) con cui vieta l'utilizzo per fini potabili dell'acqua fornita, dal serbatoio Safarello, alle zone Villaggio dei fiori, villaggio Agricolo e Playa.

