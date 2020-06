Sorpreso a spacciare cocaina in un bar di Licata, arrestato 35enne

È stato tradito dal suo fare sospetto e dai sistemi di videosorveglianza un 35enne di Licata arrestato ieri dalla polizia in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ipotesi aggravata dall’ingente quantità e per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo infatti trasportava in un sacchetto un chilo e 240 grammi di cocaina. Gli agenti hanno notato l'uomo muoversi con fare sospetto nei pressi del bar e, una volta capito di essere controllo «improvvisamente, si dava alla fuga, ma tuttavia gli operatori riuscivano prontamente a raggiungerlo e bloccarlo» hanno ufficialmente ricostruito, ieri, dalla Questura di Agrigento.

