Migranti umiliati e puniti dopo un tentativo di fuga ad Agrigento, indagato poliziotto

Hanno tentanto di fuggire dal centro di accoglienza di Agrigento e per questo motivo due migranti sono stati umiliati e puniti da un poliziotto. I due uomini si trovavano in contrada Ciavolotta dove erano posti in quarantena. Il pm di Agrigento Cecilia Baravelli ha aperto un’inchiesta e iscritto nel registro degli indagati l'agente, in servizio di vigilanza nella struttura, con l’accusa di «abuso dei mezzi di correzione».

L'ispettore, secondo quanto sarebbe stato denunciato, dopo un tentativo di fuga di alcuni migranti, avvenuto nei primi giorni di giugno, avrebbe umiliato due di loro (di cui uno minorenne), nel frattempo bloccati, forse per dare una «lezione» agli altri.

"Sei l’ospite e devi rispettare la legge, adesso inginocchiatevi e schiaffeggiatevi a vicenda" sarebbe stato detto ad uno dei migranti. I due ragazzi sarebbero stati costretti a inginocchiarsi davanti a tutti gli ospiti della struttura, uno di fronte all’altro, e invitati a schiaffeggiarsi reciprocamente. Il poliziotto, inoltre, avrebbe colpito con due schiaffi uno dei due esortando l’altro a «fare l’uomo». Il pm ha chiesto al gip l’incidente probatorio per sentire i migranti ed evitare che si possa disperdere la prova con il loro allontanamento.

© Riproduzione riservata