Movida e utilizzo delle spiagge nell'Agrigentino, vertice dei sindaci in prefettura

Alcol, movida e distanziamento sociale sulle spiagge. Tutti i sindaci dei Comuni costieri dell’Agrigentino sono stati convocati - per stamani – in Prefettura. Si proverà, con il prefetto Maria Rita Cocciufa, a trovare delle linee di indirizzo uguali per tutti per fare in modo si possa coniugare la libertà di circolazione e di svago con il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Ma, intanto, a San Leone sono già comparsi i cartelli per il distanziamento sociale in spiaggia.

Per oggi è previsto, comunque, il momento di confronto per individuare le misure idonee - hanno reso noto dalla Prefettura di Agrigento - e coniugare appunto libertà di divertimento con le disposizioni anti-Coronavirus.

L'articolo di Concetta Rizzo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

