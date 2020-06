Lutto a Cammarata: morto don Liborio Russotto, parroco della chiesa San Vito

Lutto nella chiesa agrigentina: è morto questa mattina don Liborio Russotto, parroco da oltre 50 anni della parrocchia San Vito Martire di Cammarata.

Don Liborio si è spento all'età di 79 anni. Era molto amato dai suoi parrocchiani: tanti infatti i messaggi di cordoglio sui social.

"Questa mattina, la nostra comunità parrocchiale è nel dolore per la morte del suo parroco Mons. Liborio Russotto - scrive la parrocchia -. Nel giorno in cui la Chiesa celebra San Vito Martire, Monsignore, ci ha lasciati dopo 52 anni di servizio instancabile, preciso e puntuale. Preghiamo per la sua anima benedetta".

