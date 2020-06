Incendio a Sciacca: fiamme minacciano le case, ancora roghi nel bosco del Magaggiaro

Un vasto incendio si è propagato nel pomeriggio a Sciacca, in pieno centro abitato. Il fuoco ha lambito diverse palazzine. I pompieri sono tuttora all’opera. L’area è stata chiusa al traffico dalla Protezione civile per ragioni di sicurezza. Al momento non ci sono danni alle persone, e non si è reso necessario evacuare le case. Le fiamme hanno interessato un vasto appezzamento di sterpaglie.

Sempre nelle scorse ore è tornata ad essere critica la situazione anche nel bosco del Magaggiaro, nel territorio di Menfi, dove nelle scorse ore i piromani hanno distrutto almeno un centinaio di ettari di vegetazione. Qui il vento di oggi pomeriggio potrebbe avere alimentato qualche ulteriore focolaio che, evidentemente, non era ancora stato del tutto spento. Nella zona in questione sono così tornati all’opera due Canadair.

