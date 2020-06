Mobilità a Sciacca, arriva amiGO il servizio di car e bike sharing

"In arrivo tante importanti novità per amiGO, il car sharing con una impronta sempre più regionale. E' di oggi la notizia che ufficializza la nostra prossima presenza nella città di Sciacca, per dare forza al sistema a rete nella Sicilia Occidentale. Ma nel frattempo, mancano pochi giorni all’apertura del servizio nella città di Catania con la immissione della flotta di 50 nuove auto e l’attivazione di 40 nuovi parcheggi, in collaborazione con la consorella Amt". Così l'Amat, in un post sulla pagina Facebook del servizio di car e bike sharing.

"E mancano, altresì, pochì giorni all’attivazione della convenzione tra Amat e Unipa per l’utilizzo dei servizi amiGO con tariffe vantaggiose e l’apertura dei parcheggi car sharing nelle sedi Unipa distaccate di Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Insomma nonostante il periodo difficile, andiamo avanti verso un percorso sempre più sostenibile in tutta la regione", conclude il post.

