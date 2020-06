Terremoto, scossa a largo di Lampedusa: magnitudo 3.2

Trema la terra a Lampedusa. Questa mattina, intorno alle 9,13, si registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 scala Richter a largo dell'isola. L'evento sismico è stato localizzato a (lat, lon) 35.16, 12.75 ad una profondità di 65 km, all'incirca vicino alla costa tunisina.

La scossa è stata avvertita dagli isolani ma, al momento, non stati registrati danni a cose o persone. Il terremoto infatti è stato classificato come "molto leggero".

“La scossa è stata avvertita nettamente sull’isola – dice il sindaco Totò Martello – abbiamo lasciato gli uffici del Comune per alcune ore. Sono in corso verifiche agli immobili per accertare eventuali danni. Ci sono stati momenti di paura fra la cittadinanza, ma non si registrano feriti”.

