Nuovo guasto all'acquedotto Voltano, nove Comuni restano a secco nell'Agrigentino

Un guasto riscontrato lungo l’acquedotto Voltano in prossimità del partitore in pressione sito in contrada Firriato, territorio di Sant’Angelo Muxaro ha lasciato senz’acqua ben 9 Comuni tra cui il capoluogo, Agrigento e le sue frazioni.

La fornitura idrica è stata interrotta, infatti, ad Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto); Sant’Angelo Muxaro; Joppolo Giancaxio; Raffadali; Santa Elisabetta. Invece, è stata ridotta la fornitura idrica nei comuni di: Agrigento (via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, serbatoio Madonna delle Rocche); Aragona; Comitini; Favara; Utenze voltano.

La scorsa settimana si erano verificati ben due guasti lungo gli acquedotti del Voltano che hanno lasciato a secco ben 10 Comuni.

