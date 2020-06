Spacciavano droga nella "casuzza" in affitto: 15 misure cautelari ad Agrigento, Favara e Canicattì

Utilizzavano un linguaggio di copertura, con termini come “panini” o “pasta”, per nascondere la loro attività di spaccio. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dai pm Gloria Andreoli e Sara Varazi, firmata dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella.

Quindici misure cautelari sono state emesse fra Favara, Agrigento e Canicattì: 9 arresti domiciliari, 4 obblighi di dimora, 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 1 divieto di soggiorno nel Comune di Agrigento. Due giovani donne – entrambe poste ai domiciliari – le presunte protagoniste del giro di spaccio nella "casuzza" in affitto.

Così la chiamavano nelle intercettazioni e che, investigatori e inquirenti, hanno ritenuto quale “centrale” di cessione degli stupefacenti o la paura d’essere stati scoperti dal proprietario dell’immobile.

