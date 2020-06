Agrigento, guasto all'acquedotto "Voltano": 5 comuni rimangono senz'acqua

Comuni agrigentini ancora senz'acqua a causa di un guasto all'acquedotto "Voltano". I tecnici di Girgenti acque lo hanno localizzata in contrada Firriato, nel territorio di Sant'Angelo Muxaro. Sono cinque i comuni rimasti a secco nella giornata di oggi: Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto); S. Angelo Muxaro; Joppolo Giancaxio; Raffadali; S. Elisabetta.

Ad Aragona, Comitini e Favara la fornitura idrica è stata ridotta come anche nelle zone di via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, serbatoio Madonna delle Rocche ad Agrigento.

Girgenti acque spiega inoltre in una nota che "potranno verificarsi slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e di domani" e che gli operatori si sono attivati per riparare il guasto. "Eseguiti gli interventi di riparazione - conclude la nota ., la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".

