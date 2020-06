Maturità 2020, all'istituto Arena di Sciacca videocamere per misurare la temperatura

Esami di Stato in sicurezza al «Don Michele Arena» di Sciacca. La scuola ha acquistato quattro videocamere termiche per misurare la temperatura agli studenti al loro arrivo in istituto. Sono state collocate nelle sedi di via Nenni e corso Miraglia, a Sciacca, ed in quella distaccata di Menfi. Una quarta telecamera è stata collocata nella sede di via Giotto, che appartiene sempre al «Don Michele Arena», ma che non è sede di esami.

L’iniziativa è frutto di un progetto svolto dalla scuola che ha impegnato, nei laboratori, gli insegnanti e in particolare gli ingegneri Leonardo Vaccaro e Fabio Bivona.

Le telecamere sono già operative e chi arriva a scuola deve seguire un percorso obbligato, con tutta la segnaletica che è stata collocata, e sostare, per alcuni secondi, davanti alla telecamera, posta all’i n g re s s o, per la misurazione della temperatura

