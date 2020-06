Sciacca, nuovo appello del capitano Guadino dal Congo: bloccato fino al 20 giugno

Ancora due settimane di lockdown, fino al 20 giugno, in Congo, e pertanto il capitano Giuseppe Guardino non può ancora rientrare in Italia. Guardino vuole tornare nella sua Sciacca dove ad attenderlo ci sono la moglie e due figli che non vede dallo scorso Natale, ma per quest’abbraccio deve ancora aspettare.

Giuseppe Guardino è capitano della nave mercantile Blue Brother, di proprietà della «Bambini» spa di Ravenna, che svolge servizio offshore di appoggio e assistenza per le piattaforme petrolifere operanti nelle acque congolesi.

