Ribera, operazione Bazar: indagato chiede la libertà

È stato chiesto al Tribunale del Riesame di Palermo l'annullamento dell'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari per Giuseppe Fallea, 60 anni di Ribera, arrestato nell'ambito dell'operazione Bazar. Fallea è l'unico al quale non si contestano fatti di droga e per la difesa mancano i gravi indizi di colpevolezza.

Gli viene contestato di essersi impossessato, contro la volontà del proprietario, Giuseppe Fortino, di 36 anni, uno tra gli altri indagati, di un’auto con minaccia di non restituirla in mancanza del pagamento di un debito. Il Tribunale del Riesame per Fallea dovrebbe decidere nella giornata di oggi.

