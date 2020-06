Covid 19, nell'Agrigentino eseguiti 1200 tamponi

"Abbiamo fatto più di 1200 tamponi". Questo è quanto si legge in un nota diramata dal distretto sanitario D3 dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento dopo l'annuncio dell'ultimo guarito a Canicattì. I tamponi sono stati eseguiti a Campobello di Licata, Ravanusa, Naro, Castrofilippo, Racalmuto e Grotte.

«Sono stati due mesi di grandissimo lavoro e abnegazione da parte di tutti – ha detto uno dei componenti la squadra, il dottor Roberto Gravotta, infermiere professionale in forza al distretto sanitario D3 di Canicattì. Non ci siamo risparmiati minimamente ed abbiamo sopperito a tutte le richieste che si sono pervenute, in maniera tempestiva per evitare situazioni ancor più gravi».

