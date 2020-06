Canicattì, vandali danneggiano la lapide dei giudici Livatino e Saetta

Vandali hanno danneggiato ed in parte portato via l’alloggiamento ed il relativo vaso portafiori in rame che rendeva decoro alla lapide in memoria dei giudici Saetta e Livatino sulla facciata del palazzo comunale di Canicattì.

La lastra di marmo con una lunga incisione fu fatta collocare dall’allora sindaco Giovanni Asti in occasione del terzo anniversario del barbaro e vile omicidio del Giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano il 25 settembre 1991.

