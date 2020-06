Caltabellotta, iniziati i lavori per la mensa scolastica

Sono iniziati a Caltabellotta i lavori per la nuova cucina della mensa scolastica che verranno realizzati adattando i locali dell’ex ludoteca. Finalmente gli studenti avranno pasti realizzati in loco e non a chilometri di distanza.

Il completamento dei lavori è previsto entro la fine dell’estate e verranno realizzati il vano cucina, il vano dispensa, i bagni e gli spogliatoi per il personale.

