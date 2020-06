Agrigento, anziana muore in una clinica privata: la figlia presenta denuncia

È morta domenica scorsa per un arresto cardio-circolatorio. Una donna di 84 anni si è spenta nella clinica privata "Sant'Anna" di Agrigento. Non è chiaro però cosa possa avere causato l'arresto. La figlia parla di "caso di malasanità" e per questo, nella giornata di ieri, ha presentato la denuncia ai carabinieri che è stata già inoltrata alla Procura.

Adesso verrà stabilito l'iter delle indagini ma sicuramente verranno acquisite le cartelle cliniche della pensionata per analizzare e risalire alla causa della morte.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

