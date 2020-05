Sciacca, stop momentaneo al mercatino: coro di no al trasferimento

Gli ambulanti non vogliono spostarsi temporaneamente nel quartiere di San Michele a Sciacca e rifiutano la turnazione proposta dal Comune. Per questo motivo oggi non si svolgerà il mercato settimanale a Sciacca.

Il comune ha fatto eseguire ulteriori verifiche in piazza Noceto dalle quali, come riferisce l’assessore al Commercio emerge che non c’è lo spazio necessario per ospitare sulla piazza tutte le strutture. «È stata eseguita un’ulteriore verifica riducendo le distanze tra – dice l’assessore Fabio Leonte – e tutte le strutture non possono stare sulla piazza. Pertanto, resta ferma la nostra proposta di alternare gli operatori. Una parte un sabato e l’altra il sabato successivo».

