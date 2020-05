Migranti, nuova fuga dal centro d'accoglienza di Siculiana

Ancora migranti in fuga dal centro d’accoglienza di Siculiana, nell’agrigentino. In meno di 24 ore altri tunisini hanno scavalcato i cancelli dell’ex hotel Villa Sikania trasformato in hot-spot, dove stavano trascorrendo un periodo di quarantena dopo essere sbarcati in Sicilia.

Ricerche sono in corso. Due sono stati subito rintracciati e condotti nella struttura, un terzo è finito al pronto soccorso essendosi ferito durante il tentativo di fuga. Appresa la notizia, il sindaco Leonardo Lauricella, insieme ad alcuni componenti della giunta comunale, a consiglieri comunali e ad un gruppo di cittadini, si è recato davanti al centro d’accoglienza per un sit-in di protesta.

"Sono amareggiato - commenta -, la cittadinanza è allarmata. Sembra inverosimile, mi dicono che qualcuno di questi era addirittura agli arresti domiciliari".

