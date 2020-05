Rifiuti ad Agrigento, a Zingarello nasce l'isola ecologica di prossimità

La raccolta dei rifiuti in località Zingarello, nell'Agrigentino, sta per trovare soluzione. Lo sostiene l'assessore all'Ambiente e all'Ecologia Nello Hamel. La prima fase è stata avviata ieri con l'arrivo di un furgone che sosterà nell'area per raccogliere i rifiuti secondo il calendario della differenziata.

Nello stesso ambito si provvederà alla bonifica della zona con la rimozione di tutti i rifiuti che si erano accumulati attorno ai cassonetti. Sarà inoltre creato un punto informazioni e distribuzione dei mastelli ai cittadini della zona.

Non concorda con la decisione dell'amministrazione comunale l'associazione Mareamico secondo la quale, senza controlli adeguati con videocamere e recinzioni, la zona tornerà ad essere una grande discarica a cielo aperto.

