Palma, espropri non pagati: il Cga condanna il Comune

Lungo braccio di ferro su terreni espropriati: il Comune di Palma di Montechiaro pagherà maxi risarcimento. La vicenda, assai risalente nel tempo, riguarda un programma costruttivo di 25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell’ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell’area urbana di contrada Pizzillo.

Le procedure, tuttavia, non sono state definite con decreti di esproprio, ed allora i proprietari dei terreni interessati, difesi dall’avvocato Girolamo Rubino, con due distinti ricorsi, hanno agito in giudizio per la restituzione dei terreni interessati, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi o la condanna del Comune al risarcimento del danno per un importo.

