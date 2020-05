Incidente sul lavoro a Licata, trattore si ribalta: muore agricoltore

Stava arando il suo appezzamento di terreno. Pare che, forse, poi, avrebbe voluto procedere alla semina. Manovre che, verosimilmente, aveva già fatto in passato. Ieri mattina, però, l’incidente sul lavoro. Un incidente che s’è rivelato, purtroppo, mortale. Non c’è stato nulla da fare per il sessantaduenne, Pietro Infusino di Licata che è deceduto in contrada Poggio Cuti, sulla strada provinciale San Michele che da Licata porta alla zona balneare di Mollarella.

Non è chiaro come l’incidente sul lavoro si sia verificato. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i soccorritori del 118, ma anche i poliziotti del locale commissariato, coordinati dal neo dirigente: il commissario Sonia Zicari, e quelli della Medicina del lavoro che, ieri, appunto, si stavano occupando della ricostruzione della dinamica dell’incidente.

