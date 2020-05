Devasta una pizzeria e aggredisce gli agenti, tunisino arrestato ad Agrigento

Perché sia andato in escandescenze, all’interno di una pizzeria del Quadrivio Spinasanta, non è risultato essere chiaro. Di fatto, però, avrebbe creato una serie di consistenti danni all’interno del locale e quando sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, per provare a riportare la calma, si sarebbe scagliato contro gli stessi agenti ferendoli. Sono stati momenti concitati quelli che si sono vissuti, qualche sera fa, nella zona di Agrigento bassa.

Ad essere arrestato è stato un tunisino, da tempo però residente nella Città dei Templi. L’uomo è stato accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’immigrato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che verosimilmente si terrà oggi.

