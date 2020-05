Acquista un cellulare a 2 euro, ma gli clonano la carta: truffa ad Agrigento

Con l’offerta di un cellulare al prezzo di due euro è riuscito – l’esperto truffatore – ad ingannare la sua vittima: un agrigentino di 54 anni. Perché il telefonino, comprato appunto su internet, non è mai arrivato a destinazione e perché da quel momento – dal 2 al 7 maggio scorso per la precisione –sulla sua Postapay sono stati effettuati ben 5 prelievi: da 59,50 euro a 72 euro. Cinque pagamenti, non autorizzati, su siti web esteri.

Una volta fatta la scoperta – grazie all’estratto conto – l’agrigentino è corso all’Ufficio denunce della questura.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE