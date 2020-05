Licata, trovano un portafogli per strada e lo consegnano ai vigili: il bel gesto di tre ragazzini

Bel gesto, di alto valore civico, quello messo in atto da tre ragazzini di 13 anni a Licata, che hanno trovato un portafogli per strada e, senza pensarci due volte, lo hanno subito consegnato ai vigili urbani.

Un'azione che fa ben sperare nell'onestà delle giovani generazioni. I ragazzi erano in giro con le loro bici quando hanno trovato il portafogli, che conteneva i documenti personali del proprietario ed una banconota di 20 euro. Avrebbero potuto prendere quei soldi e spenderli, oppure dividerli per tre: invece hanno deciso di raggiungere il comando della polizia municipale che si trova a pochi metri e lo hanno consegnato. Per ringraziarli e dimostrare che l'onestà paga sempre, il comandante dei vigili, Giovanna Incorvaia, ha regalato loro un buono spesa da 30 euro ciascuno.

