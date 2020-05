Troppi assembramenti ad Agrigento, Firetto minaccia nuove chiusure

Un fine settimana difficile ad Agrigento sul fronte del contenimento del coronavirus. Troppi assembramenti, troppa folla e troppa gente senza mascherina in via Atenea e via della Vittoria ma anche a San Leone nonostante la presenza delle forze dell'ordine ad invitare al distanziamento.

"Attendiamo i prossimi giorni. Il virus c'è. Occorre cautela", sottolinea il sindaco Firetto che minaccia la chiusura di alcune zone della città. Ma non è esclusa nemmeno una raffica di sanzioni.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE