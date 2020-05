Accoltellata a Licata durante lite tra famiglie, si cerca l'amministratore di condominio

Una donna di 43 anni di Licata, in provincia di Agrigento, è finita in ospedale dopo essere stata ferita all’addome con un oggetto contundente, forse un cacciavite o un coltello, al culmine di una lite fra famiglie, sembrerebbe per questioni condominiali.

Non è ancora chiaro chi sia l’aggressore, sulle cui tracce si sono messi i poliziotti del commissariato, che potrebbe essere - secondo quanto avrebbe riferito la donna dopo i primi soccorsi - l’amministratore del condominio. La quarantenne non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato un brutto trauma al rene, forse a causa di un colpo.

© Riproduzione riservata