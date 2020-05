Entrano nella zona sequestrata della Scala dei Turchi: 9 denunciati

In nove sono stati denunciati alla Procura di Agrigento per essere entrati nella zona sequestrata della Scala dei Turchi. Sono accusati di violazione dei sigilli. La scogliera di marna bianca di Realmonte è sotto sequestro dalla fine di febbraio scorso anche per pericoli alla pubblica incolumità.

Con l'avvio della «fase 2», la Capitaneria di Porto Empedocle aveva annunciato che sarebbe ripresa la vigilanza dinamica del sito sotto sequestro. Durante il week end, i militari della Guardia costiera assieme alla Forestale, hanno controllato l'area e hanno trovato sulla scogliera 9 persone, 4 delle quali - fra cui 2 minorenni - intente a realizzare un servizio fotografico.

