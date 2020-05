Tamponamento ad Agrigento, picchiato a pugni in faccia un automobilista

Prima viene tamponato e poi viene anche picchiato. È accaduto ad un 50enne agrigentino che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

L'uomo è stato tamponato in via Unità d'Italia quando poi è stato anche aggredito con pugni sul volto nel momento in cui ha provato a chiamare la polizia. La vittima è giunta in pronto soccorso non in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto fra tre vetture rimaste danneggiate. Da qui il litigio, soprattutto sul come formalizzare il sinistro alle compagnie d'assicurazione.

Il 50enne aggredito voleva, infatti, chiamare la polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente, idea che ha mandato su tutte le furie uno degli altri automolisti che ha iniziato a sferrare contro di lui pugni sul volto. Sul posto sono intervenuti gli agenti per sedare il litigio.

