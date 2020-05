Grigliata a Porto Empedocle, sanzioni per i 10 partecipanti

Grigliata e assembramenti nella notte a Porto Empedocle, come se il virus non fosse mai esistito. Per questo motivo i carabinieri hanno multato dieci persone, tutti giovanissimi.

La raffica di sanzioni elevate a Porto Empedocle è stata fatta pochissime ore dopo che, in video conferenza, s’era tenuto – presieduto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa – un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Comitato durante il quale il prefetto è stato chiarissimo nelle indicazioni: tenere d’occhio i luoghi della movida dove è più alto il rischio di assembramenti specie in occasione dei week end e controllare - in questo caso il ruolo determinante è quello dei sindaci e delle polizie locali - gli esercizi commerciali che hanno riaperto i battenti.

