Maxi rissa a Licata, scattano tre arresti e due minori denunciati

Avrebbero continuato ad insultarsi e a minacciarsi reciprocamente, brandendo con veemenza oggetti contundenti, anche davanti ai poliziotti del commissariato che erano intervenuti per riportare la calma. Tre persone sono state arrestate e due, anche in considerazione della minore età, sono state invece denunciate alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo. È l’epilogo della maxi rissa scoppiata, nel tardo pomeriggio di sabato, in zona porto a Licata. Cinque le persone coinvolte, fra cu 4 donne.

I feriti sono stati portati, con le ambulanze del 118, all’ospedale «San Giacomo d’Altopasso». In flagranza di reato per rissa aggravata e lesioni personali, dai poliziotti del commissariato di Licata, sono stati arrestati i licatesi: I. L., 58 anni e le donne: M. M. di 48 anni e L. V. J. Di 33 anni.

