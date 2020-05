Assembramenti di ragazzi ad Agrigento, dieci multe da 500 euro

Sorpresi a bivaccare – determinando un assembramento – in via Regione Siciliana, nella zona del Quadrivio Spinasanta di Agrigento. Era mezzanotte, fra sabato e ieri, quando una pattuglia dei carabinieri – durante un ordinario giro di controlli per prevenire e reprimere reati, ma anche violazioni alle prescrizioni anti-Covid – ha scovato un gruppetto di giovanissimi (ma tutti maggiorenni) agrigentini che, appunto, stando all’accusa, bivaccavano per strada.

A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione da parte dei ragazzi che sono stati sanzionati proprio per la violazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. Dieci sanzioni, per altrettante persone, da ben 500 euro.

