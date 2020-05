Coronavirus, in provincia di Agrigento altre 94 persone fuori pericolo

Il dato degli agrigentini contagiati dal Coronavirus resta fermo a un totale di 125, continuano invece ad aumentare i guariti. Su complessivi 125 ammalati, ieri, stando al report fornito dall’Asp di Agrigento, ben 94 risultano essere fuori pericolo. Per quanto riguarda i tamponi effettutati, ieri, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, all’azienda sanitaria provinciale di Agrigento sono stati acquisiti appena 5 referti.

Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, comunque, si è arrivati a ben 6.390 test effettuati e repertati. Rimane fermo anche il dato dei decessi che al momento sono 13.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE