Droga a Canicattì, arrestato il titolare di un bar del centro

Fugge a bordo di uno scooter cercando di eludere i controlli della polizia ma viene trovato con cocaina a bordo. Il titolare di un bar del centro di Canicattì è stato arrestato in mattinata per detenzione e spaccio di stupefacente.

Gli agenti hanno prima inseguito e poi fermato due giovani, un uomo e una donna, a bordo di uno scooterone perché senza casco. Alla vista delle forze dell'ordine i due hanno reagito con evidente nervosismo, comportamento che ha ulteriormente insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere con una perquisizione più accurata che ha permesso di rinvenire nel borsello dell'uomo 11 dosi di cocaina.

I due, condotti in Caserma, sono stati identificati e per Stefano Rinallo, con precedenti di polizia, titolare di un bar del centro di Canicattì, è scattato l’arresto per il possesso ai fini di spaccio di 5,5 grammi di cocaina. L’uomo, su ordine del pm di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

