Consorzio universitario di Agrigento, il presidente punta al rilancio

Il neo presidente del Consorzio universitario di Agrigento, Nenè Mangiacavallo, appena nominato, punta al rilancio e alla crescita dell'ente. «Come la fase 2 per l’emergenza coronavirus deve rappresentare una fase di passaggio, di rilancio, di sviluppo e di crescita, anche per il Consorzio Universitario di Agrigento si devono presentare nuove opportunità di rilancio e di crescita, strettamente collegate con un territorio per il quale rappresenta una grossa opportunità, un elemento di sviluppo per molto tempo trascurato. Oggi credo si possa ripresentare con un’offerta formativa nuova, avanzata, strettamente collegata con il territorio».

Il suo programma punta «sulle esigenze del territorio, facendo crescere l’università, aperta a quelle realtà con le quali si possono instaurare rapporti di grande collaborazione».

La notizia completa in un articolo di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE