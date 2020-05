Cocaina e hashish negli slip, a Ribera arrestata corriere della droga incinta

Sorpresa con oltre 100 grammi di cocaina e mezzo panetto negli slip: una donna, corriere della droga, per giunta in gravidanza, è stata arrestata dai carabinieri di Ribera.

La donna, una 40enne di origine tunisina ma residente da tempo a Ribera e con precedenti penali, è stata fermata in un posto di blocco lungo la SS 115 in località Verdura. La donna è apparsa alquanto nervosa al controllo dei carabinieri, non riuscendo a fornire una giustificazione valida sulla sua presenza lì in quel momento. I militari hanno quindi proceduto ad eseguire una perquisizione. Negli slip della signora è stata trovata una grossa busta trasparente contenente circa 100 grammi di cocaina. Ma non finisce qui, perché sotto gli slip la donna nascondeva anche mezzo panetto di hashish del peso di quasi 50 grammi. Visto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche presso la residenza della donna. Qui, sono stati trovati altri 4 grammi di marijuana ed una dose di cocaina. In totale la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio più di 100.000 euro.

La donna è stata posta agli arresti domiciliari così come disposto dalla locale procura della Repubblica di Sciacca.

