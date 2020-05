Il lungomare di San Leone si rianima dopo il lockdown: misure rispettate

Il tanto temuto esodo verso San Leone, lungomare e spiagge, non c'è stato. Ieri, prima domenica della «Fase 2», la località balneare di Agrigento è certamente tornata a popolarsi: famiglie a passeggio, magari con il cane al guinzaglio. Mascherine, talvolta messe anche in malo modo, ma distanze di sicurezza rispettate e nessun assembramento.

Tanti i ciclisti in giro, mentre in spiaggia, ieri mattina, c'era veramente poca gente a prendere il sole o a fare il primo bagno di stagione. Qualcuno, approfittando del vento, ha fatto però un po' di surf. Gli agrigentini, ieri, consapevoli del fatto che il pericolo contagio è ancora in agguato, si sono comportati più che bene: hanno rispettato le nuove misure anti-Covid.

La polizia municipale ha monitorato la zona balneare praticamente per l'intera giornata, ma non si sono venute a creare occasioni di richiamo.

