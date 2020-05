Torna l'isola pedonale ad Agrigento, Firetto: "Ripartiamo ma con giudizio"

«Riapriamo e ripartiamo con giudizio. Affrontiamo il fine settimana con attenzione. Dobbiamo riprenderci gradualmente la nostra quotidianità. Ci auguriamo che prestissimo, nel rispetto delle regole di sicurezza, si possano riaprire altre attività lavorative. Il futuro dipende da noi. Dai nostri comportamenti».

Lo ha scritto, temendo assembramenti e non rispetto delle regole anti-Covid, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Il ritorno verso la normalità si è già tradotto nell'ordinanza per consentire, in città, l'allestimento dei mercatini alimentari e da lunedì riguarderà anche la viabilità del centro. Perché da lunedì mattina, via Atenea torna dunque ad essere zona a traffico limitato.

La Ztl era stata sospesa, appunto, a marzo proprio a causa della pandemia Coronavirus. Ad annunciare che si torna alla «normalità» sul fronte circolazione stradale in centro, ossia alla Ztl per via Atenea, è stato - attraverso il portavoce del sindaco Lillo Firetto - il comando della Polizia locale di Agrigento. La zona a traco limitato verrà ripristinata con le precedenti modalità e con i medesimi orari: dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 non sarà consentito il traffico veicolare lungo il «salotto buono» della città. Tranne che per i mezzi autorizzati.

