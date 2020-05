Maturità, il sindaco di Lampedusa: "On line per gli iscritti in altre città"

Maturità on line per studenti di Lampedusa iscritti in altre città. È la richiesta di Totò Martello al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"Ho scritto al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per chiedere di prevedere, in casi particolari e di oggettiva difficoltà come quello che riguarda sei studentesse originarie di Lampedusa, la possibilità di far svolgere l’esame di maturità attraverso un collegamento on-line", ha detto il primo cittadino Lampedusa e Linosa, in riferimento alla particolare situazione che riguarda sei studentesse di Lampedusa iscritte in Licei e Convitti di altre città italiane (Firenze, Milano, Fiumicino e Palermo) che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono tornate sull'isola dalle loro famiglie.

"Mentre per la maggior parte degli studenti, che frequentano istituti della loro stessa città, non vi sarebbero difficoltà nel sostenere l’esame 'in presenzà così come stabilito dal Ministero - dice Martello - la situazione delle studentesse lampedusane è ben diversa. Per raggiungere l’istituto scolastico al quale sono iscritte dovrebbero prendere, a seconda dei casi, da uno a tre aerei, dovrebbero transitare da due a quattro aeroporti per poi spostarsi con mezzi pubblici".

